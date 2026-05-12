АПК Казахстана переживает инвестиционный бум: вложения выросли почти вдвое

Аграрный сектор Казахстана в текущем году демонстрирует резкое оживление инвестиционной активности. После сокращения годом ранее на 7,3% (ИФО — 90,8%) объём инвестиций в основной капитал в сельском, лесном и рыбном хозяйстве за январь-март 2026-го достиг 207,5 млрд тг — сразу на 82,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (ИФО — 170,6%). Это один из самых заметных скачков за последние годы. Для сравнения: ещё десять лет назад, в первом квартале 2016-го, показатель составлял лишь 25,5 млрд тг. Таким образом, за десятилетие объём вложений в отрасль увеличился более чем в 8 раз.
Основной вклад в развитие сектора традиционно обеспечил сегмент растениеводства, животноводства и сопутствующих услуг, где инвестиции выросли на 79,8%, достигнув 202,1 млрд тг (ИФО — 168,4%). Внутри этого сегмента наиболее заметный приток капитала был зафиксирован в животноводстве: объём вложений увеличился в 2,5 раза, до 84,1 млрд тг (ИФО — 230,5%). Инвестиции в смешанное сельское хозяйство подскочили в 4,4 раза, до 43 млрд тг (ИФО — 411,8%), а в выращивание многолетних культур — сразу в 17 раз (ИФО — 1565,2%), хотя в абсолютном выражении последний сегмент остался небольшим (1,4 млрд тг).
Сектор лесоводства и лесозаготовок, в свою очередь, также показал значительное оживление, увеличив объём инвестиций в 6 раз, до 4,4 млрд тг (ИФО — 572,6%), в то время как рыбное хозяйство продемонстрировало более умеренный рост на 27,1%, до 1 млрд тг (ИФО — 119%).
Региональная структура инвестиций в основной капитал в сельском, лесном и рыбном хозяйстве также подтверждает высокую концентрацию вложений. Лидером по объёму инвестиций стала Павлодарская область: 51,3 млрд тг. Далее следуют Туркестанская (35,1 млрд тг) и Северо-Казахстанская (31,7 млрд тг) области. В ряде регионов объёмы вложений остались минимальными: от 24,4 млн тг в Алматы до 2 млрд тг в Жетысуской области.
Структура финансирования инвестиций показывает, что АПК в основном рассчитывает на собственные ресурсы. За январь-март 2026 года собственные средства бизнеса во вложениях в основной капитал в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства составили 146,5 млрд тг, увеличившись на 81,1% за год. Ещё 60,2 млрд тг пришлось на небанковские заёмные средства, объём которых вырос сразу в 2,3 раза. В то же время банковское кредитование практически выпало из инвестиционного процесса: объём кредитов банков сократился почти в 10 раз, до всего 715,8 млн тг.
Параллельно с ростом капитальных вложений в отрасли зафиксировано значительное ценовое давление. По итогам апреля 2026 года цены производителей продукции сельского хозяйства выросли на 13,7% к апрелю прошлого года. Стоит отметить, что этот скачок произошёл после двухлетнего периода снижения цен: на 3,9% по итогам апреля 2025-го и на 2% по итогам апреля 2024 года.
Особенно заметно подорожала продукция животноводства: сразу на 21,2%. В растениеводстве рост цен составил 8,3%. Для сравнения: ещё в 2025 году сектор животноводства фиксировал снижение цен производителей на 3,8%, а в растениеводстве спад достигал 1,8%.
В региональном разрезе наиболее выраженное удорожание сельхозпродукции наблюдалось в Акмолинской (на 22,6%), Алматинской (на 21%) и Абайской (на 20,1%) областях. Единственным регионом, где цены производителей снизились, стала Кызылординская область (минус 8,8%).
Для справки: продукция лесного хозяйства, лесозаготовок и услуги в этих областях по итогам первого квартала 2026-го подорожали на 2,6% за год, а продукция рыболовства и рыбоводства — лишь на 0,9%.
На фоне инвестиционного подъёма продолжают расти зарплаты в отрасли. По итогам четвёртого квартала 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства достигла 374,1 тыс. тг, против 297,1 тыс. тг годом ранее. За пять лет показатель увеличился более чем в 2,5 раза. Самые высокие зарплаты были зафиксированы в сегменте лесоводства и лесозаготовок: 435,1 тыс. тг. В растениеводстве и животноводстве показатель составил 374,4 тыс. тг, в рыболовстве и аквакультуре — 166,1 тыс. тг.
При этом рост доходов работников постепенно замедляется в реальном выражении. Если в 2024 году покупательная способность заработной платы в сельском хозяйстве выросла на 13,1%, то в 2025-м показатель снизился на 3,2%, то есть фактически рост зарплат был полностью нивелирован инфляцией, а новый виток роста цен производителей в текущем году может вновь усилить давление на себестоимость и потребительские цены.
В целом сектор АПК Казахстана входит в 2026 год с сильным инвестиционным импульсом и растущими ценами на сельхозпродукцию. Заметное удорожание в отдельных направлениях — прежде всего в животноводстве — стимулирует бизнес активнее вкладываться в отрасль. Однако одновременно усиливаются структурные перекосы: инвестиции концентрируются в ограниченном числе регионов, банковское кредитование остаётся слабым, а рост цен начинает оказывать всё более заметное влияние как на производителей, так и на конечных потребителей.