В Приморье налоговые отчисления от туризма выросли на 17,3%

Как сообщила пресс-служба правительства края, рост налоговых поступлений в частности связан с обелением туристического бизнеса — официальным трудоустройством сотрудников, легализацией деятельности баз отдыха и гостевых домов, применением контрольно-кассовой техники. По данным властей, за первый квартал текущего года в Приморском крае было совершено около 915 тыс. туристических поездок. Это на 18% больше аналогичного периода прошлого года.