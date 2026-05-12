Новак назвал дефицит кадров структурным вызовом для экономики РФ

Вице-премьер России Александр Новак заявил о сохраняющихся структурных вызовах для российской экономики. Одной из ключевых проблем он назвал дефицит кадров на фоне рекордно низкой безработицы и максимальной занятости населения.
По его словам, многие компании по-прежнему не могут полностью обеспечить себя сотрудниками. «Требуется активный переток рабочих рук на те направления, которые дадут больший вклад в ВВП», — отметил он в интервью газете «Ведомости».
Среди других вызовов вице-премьер назвал изменение структуры бюджетных расходов и разрыв мировых цепочек поставок товаров, услуг и капитала из-за санкций. Новак подчеркнул, что Россия усиливает экономический и технологический суверенитет для снижения зависимости от внешнего давления.
Напомним, Новак также заявил, что экономика России обладает значительным запасом прочности. Несмотря на сложные периоды, включая пандемию и санкции 2022 года, сохраняются внешние и внутренние риски, поэтому власти готовятся к различным сценариям развития.