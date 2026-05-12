«ЭнергосбыТ Плюс» призывает оплачивать долги с акцией «Идём с теплом!»

«Акцию “Идём с теплом!” мы проводим в период завершения отопительного сезона для того, чтобы помочь нашим клиентам избавиться от долгов без дополнительной нагрузки на семейный бюджет. Рекомендуем каждому воспользоваться этой возможностью, чтобы избежать предусмотренного законом судебного взыскания задолженности. Мы идём с теплом навстречу нашим клиентам и надеемся на ответные шаги — своевременную оплату тепла и горячей воды!», — призывает Мария Круглякова, директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».