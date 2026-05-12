Россиянам раскрыли способ увеличить отпускные — названы самые выгодные месяцы

Размер отпускных зависит не только от зарплаты, но и от того, в каком месяце человек уходит отдыхать. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.
По его словам, отпускные рассчитываются иначе, чем обычная зарплата. Если оклад зависит от количества рабочих дней в месяце, то отпускные считают по среднему дневному заработку и календарным дням отпуска.
Депутат напомнил, что с 2026 года действует новое положение о расчете выплат. Теперь при начислении учитывается минимальный размер оплаты труда. В 2026 году он составляет 27 093 рубля.
Говырин пояснил, что средний месячный заработок сотрудника, который полностью отработал норму, не может быть ниже этой суммы. На размер отпускных также влияет производственный календарь. Например, в январе 2026 года будет только 15 рабочих дней, в мае — 19, а в июле — 23.
По словам депутата, сотрудникам с фиксированным окладом выгоднее брать отпуск в месяцы с большим количеством рабочих дней. В 2026 году это июль, а также сентябрь, октябрь и декабрь.
Парламентарий отметил, что увеличить отпускные можно и за счет премий, надбавок, оплаты сверхурочной работы, районных коэффициентов и других дополнительных выплат, если они попадают в расчетный период. Он также предупредил, что после длительного больничного или декретного отпуска размер отпускных может оказаться ниже, так как такие периоды исключаются из расчета среднего заработка. Кроме того, праздничные дни, попавшие на отпуск, продлевают отдых, но отдельно не оплачиваются.
