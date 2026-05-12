Россиянам раскрыли способ увеличить отпускные — названы самые выгодные месяцы

Парламентарий отметил, что увеличить отпускные можно и за счет премий, надбавок, оплаты сверхурочной работы, районных коэффициентов и других дополнительных выплат, если они попадают в расчетный период. Он также предупредил, что после длительного больничного или декретного отпуска размер отпускных может оказаться ниже, так как такие периоды исключаются из расчета среднего заработка. Кроме того, праздничные дни, попавшие на отпуск, продлевают отдых, но отдельно не оплачиваются.