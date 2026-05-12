В Гродно КГК запретил потратить лишние 2,5 миллиона на строительство соцобъекта

В Гродно Комитет госконтроля пресек лишние траты на строительстве социально значимого объекта, сообщает телеграм-канал ведомства.
Так, при проверке строительства соцобъекта сотрудниками КГК было выявлено завышение стоимости работ.
В частности, изучение проектной документации по строительству соцобъекта показало, что в стоимость пусконаладочных работ включили излишние затраты. В итоге контрактная цена объекта была необоснованно завышена на 2,5 миллиона белорусских рублей. При этом часть стоимости работ по пусконаладке на 336 тысяч рублей генподрядчиком уже была включена в акты выполненных работ и оплачена.
— После вмешательства КГК излишне запроцентованные работы сняты с расчетов, — прокомментировали в ведомстве.
Кроме того, по требованию КГК контрактную цену договора строительного генподряда оперативно откорректировали. Это позволило сэкономить 2,5 миллиона рублей из госбюджета.
