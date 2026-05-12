Цена нефти Brent превысила $105 после отказа Трампа от мирного плана Ирана

10 мая американский президент назвал иранский мирный план из 14 пунктов неприемлемым. Власти Ирана ответили, что у последнего предложения по урегулированию нет альтернатив. Конфликт на Ближнем Востоке усиливает опасения инвесторов, что блокировка Ормузского пролива затянется, отмечает WSJ.
По прогнозам Всемирного банка, средняя цена на нефть Brent в 2026 году может достигнуть $115, если до конца года транзит топлива через Ормузский пролив не вернется к довоенному уровню.
