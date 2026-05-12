Новак оценил темпы роста ВВП России до 2029 года

Темпы роста ВВП в 2027-м и последующих годах будут восстанавливаться — от 1,4% в следующем году до 2,4% в 2029-м, сказал Новак. В 2026 году, согласно прогнозам, ВВП должен вырасти на 0,4%, добавил он.

Источник: РБК

В ближайшие годы темп роста российского ВВП будет постепенно восстанавливаться: к 2029-му, предварительно, он вырастет до 2,4%. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости».

«Ожидаем, что в 2026 году удастся сохранить положительную динамику ВВП в 0,4%. Далее будет период восстановления темпов роста — от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029-м», — сказал он.

Инфляция, по словам Новака, в 2026-м должна приблизится к отметке 5,2% и быть около целевого значения 4% начиная с 2027 года.

Правительство России постоянно работает над возвращением экономической динамики к стабильному долгосрочному росту, который соответствовал бы средним темпам в мире, и к достижению национальных целей развития, подчеркнул Новак. Так, власти принимают меры для обеспечения перехода рабочей силы, ресурсов и инвестиций в более продуктивные сферы, пояснил он.

«Требуется активный переток рабочих рук на те направления, которые дадут больший вклад в ВВП. Этот процесс идет, и он ускорился в последние пару кварталов. Но все еще много компаний, которые говорят, что не могут полностью обеспечить себя работниками», — добавил вице-премьер.

Новак также отметил, что структуры экономики, экспорта, рынка труда и социальной сферы меняются в сторону более эффективных форм организации. В этом контексте важно улучшать условия ведения бизнеса и снижать избыточные барьеры, сказал он.

Вице-премьер напомнил и о значимости других факторов — подготовки кадров, «обеления экономики», технологического обновления, повышения производительности труда и адресности мер социальной поддержки.

По данным Минэкономразвития, ВВП России снизился на 2,1% в январе и на 1,5% в феврале в годовом выражении. По итогам первого квартала падение валового продукта в России составило 0,3%.

Глава Минфина Антон Силуанов признавал, что российская экономика растет медленнее, чем «хотелось бы». «Но вырастет, все в плановых значениях», — подчеркивал он.

Президент России Владимир Путин среди причин снижения ВВП назвал погодные и календарные условия, в том числе что в январе было больше выходных дней, чем в прошлом году. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков связал снижение ВВП с охлаждением экономики.

В первом полугодии 2026-го продолжится замедление российской экономики, восстановление темпов роста начнется не раньше конца года, говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По данным Центробанка, ВВП России по итогам 2026 года вырастет на 0,5−1,5%.

