Свыше 4 тысяч нижегородских семей получили маткапитал с начала 2026 года

Более 4 тысяч семей в Нижегородской области получили сертификаты на материнский капитал с начала 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Отделения Социального фонда России, отметив, что документ оформляется автоматически на основании данных из реестра ЗАГС.