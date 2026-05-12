Свыше 4 тысяч нижегородских семей получили маткапитал с начала 2026 года

Более 4 тысяч семей в Нижегородской области получили сертификаты на материнский капитал с начала 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Отделения Социального фонда России, отметив, что документ оформляется автоматически на основании данных из реестра ЗАГС.
На сегодняшний день размер поддержки для семей с одним ребенком, рожденным с 2020 года, составляет 728 921 рубль. При рождении второго ребенка сумма увеличивается до 963 243 рублей. Если ранее семья не пользовалась поддержкой, то при появлении второго ребенка им сразу полагается максимальная выплата.
Средства капитала нижегородцы могут направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячные выплаты или накопительную пенсию родителей. Чаще всего жители региона используют сертификат для решения квартирного вопроса и оплаты обучения. Подать заявление на распоряжение средствами можно через Госуслуги, МФЦ или в банке при оформлении ипотеки.
