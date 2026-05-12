Зарплаты учителей выросли — названы регионы с самыми высокими доходами

Средняя зарплата учителей в России в апреле 2026 года превысила 60 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы.
По данным исследования, медианная предлагаемая зарплата для педагогов составила 60,7 тысячи рублей. Это примерно на 2 процента выше показателей аналогичного периода прошлого года.
Самые высокие зарплаты для учителей зафиксированы в Москве — почти 97 тысяч рублей. Далее идут Приморский край, Московская область, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
Аналитики отмечают, что уровень зарплат педагогов в России продолжает сильно отличаться в зависимости от региона, нагрузки и типа учебного заведения.
Наиболее высокие предложения обычно получают преподаватели частных школ, профильных лицеев, а также специалисты по математике, физике, информатике и иностранным языкам.
В последние годы российские школы также сталкиваются с нехваткой кадров. Особенно остро дефицит учителей ощущается в небольших городах и сельских районах.
Ранее власти неоднократно заявляли о планах повысить престиж профессии и сократить разрыв в оплате труда между регионами. Для привлечения педагогов в некоторых субъектах вводят дополнительные выплаты, компенсацию аренды жилья и подъемные для молодых специалистов.
Эксперты рынка труда отмечают, что реальные доходы учителей нередко зависят не только от оклада, но и от количества часов, классного руководства, дополнительных кружков и стимулирующих надбавок.
