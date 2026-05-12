Спрос на бензин Аи-95 в России побогнал предложение, утверждает "Коммерсантъ"

Издание «Коммерсантъ» утверждает, что перед началом высокого сезона потребления в России спрос на бензин Аи-95 превысил предложение.
Как говорится в публикации, дефицит связан с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах, следствием которых стало сокращение производства.
Авторы текста пишут, что объем неудовлетворенного платежеспособного спроса 8 мая превысил 23 тысячи тонн по Аи-92 и 26 тысяч тонн по Аи-95.
Эксперт, прокомментировавший ситуацию для издания, заявил, что ситуация далека от критической, а имеющиеся запасы позволяют закрыть спрос.
