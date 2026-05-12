Минтранс сказал, какие дороги сделают в 2026 году по поручению Лукашенко

В Министерстве транспорта и коммуникаций рассказали, кто в Беларуси обязательно получит дорогу с твердым покрытием в течение 2026 года, сообщили в эфире телеканала «Первый информационный».
По словам министра транспорта и коммуникаций Алексея Ляхновича, в 2026 году в Беларуси планируется обеспечить дорогами с твердым покрытием все агрогородки. Глава Минтранса обратил внимание на то, что работа ведется по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко,
— К каждому агрогородку должен появиться удобный подъезд по кратчайшему маршруту, — прокомментировал он.
Еще Ляхнович уточнил, что в Беларуси продолжают ремонт и реконструкцию крупных автомобильных трасс, включая направления Минск — Витебск, Гомель — Кобрин и дороги в сторону Санкт-Петербурга. Финансирование дорожной отрасли в Беларуси в 2026 году было увеличено до 2,5 миллиарда белорусских рублей.
Тем временем в Гродно КГК запретил потратить лишние 2,5 миллиона на строительство соцобъекта.
А еще Белстат назвал топ подорожавших товаров в Беларуси.
К слову, белорусы могут сообщить в Госконтроль, где не отремонтировали дороги.