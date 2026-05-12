Лимит на аренду земель для хабаровских аграриев увеличили до 800 га

Начальная цена участка на торгах составит 3% от его кадастровой стоимости.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае увеличили лимит на площадь арендуемых земель, теперь аграрии могут получить 800 га вместо прежних 300, сообщила зампред правительства региона Мария Авилова. Меры поддержки ввели благодаря изменениям в законодательстве, разработанные краевым Минимущества в рамках федерального проекта «Государство для людей», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Нововведение поможет местным фермерам расширять свои хозяйства, внедрять современные технологии и повышать прибыль, — подчеркнула Мария Авилова.

Помимо повышения лимита на аренду, аграриев ждут и другие изменения. Например, начальная стоимость участка на торгах составит 3% от его кадастровой стоимости. Предполагается, что это ускорит процесс оформления земли, а также запуск новых проектов.

— Сегодня в крае работает более 300 крестьянско-фермерских хозяйств, большинство из них занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур. Наша задача, и это неоднократно отмечал губернатор Дмитрий Викторович Демешин, — не только развивать сельское хозяйство, обеспечивая продовольственную безопасность региона, но и оказывать всестороннюю поддержку местным производителям, — написала Мария Авилова в своих соцсетях.

Напомним, в последние годы в агропромышленном комплексе Хабаровского края выросли посевные площади, вводятся новые земли и реализуются крупные проекты — это должно повысить самообеспеченность региона продуктами. О достигнутых результатах, оставшихся вызовах и реализации нацпроекта «Продовольственная безопасность» ИА «Хабаровский край сегодня» рассказала первый замминистра сельского хозяйства края Алёна Зейда.