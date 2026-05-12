Названы даты официального запуска LRT в Астане

Управляющий директор CTS Орынбасар Агбаев 12 мая 2026 года рассказал, что открыть линию LRT в Астане планируют уже в предстоящие выходные, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По его словам, поезда начнут курсировать для жителей города уже 16—17 мая. При этом никакого торжественного открытия проводить не планируется.

«Я могу точно сказать, что в эти выходные откроем для жителей города. Это будет просто открытие. Часы работы — с 6 утра до 11 вечера», — заявил Орынбасар Агбаев.

Он также сообщил, что запускать LRT в ночные часы, как автобусы, пока не планируется, поскольку линии и вагонам требуется время на техническое обслуживание.

Спикер также поделился, что во время приезда важных гостей LRT останавливать не будут — он будет работать.

21 апреля 2026 года аким Астаны Женис Касымбек рассказал, в какую сторону продолжат LRT в Астане.