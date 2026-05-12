Жителям Пермского края стало еще проще получить зарплатные привилегии Сбера

Чтобы стать участником персонального зарплатного проекта, необходимо в мобильном приложении СберБанк Онлайн перейти в раздел «Сервисы» → «Поступления» → «Зарплата» и выбрать опцию «Пополнять самостоятельно». Далее в течение двух месяцев подряд нужно перечислять на карту или счет Сбера рассчитанную минимальную сумму либо вносить наличные через банкомат. На третий месяц клиенту автоматически откроются все зарплатные привилегии. Для сохранения выгодных условий важно продолжать ежемесячные пополнения.