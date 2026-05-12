«ТНС энерго НН» установит более 53 тысяч умных счетчиков в регионе

Высокотехнологичные умные счетчики российского производства обладают рядом важных преимуществ по сравнению с приборами учета прошлого поколения. В первую очередь — это автоматизация передачи данных. Владельцам квартир не придется каждый месяц вручную снимать и отправлять показания электросчетчиков. Процесс проводится автоматически, что снижает риск ошибок и повышает точность расчета. Так, например, в одном из многоквартирных домов после установки умных счетчиков удалось снизить потребление на общедомовые нужды почти в 1,6 раза.