Не только в центре: в каких районах Минска иностранцы чаще покупают квартиры

Минск, 12 мая — Sputnik. В первом квартале 2026 года основными участниками сделок по покупке квартир в Минске оставались граждане Беларуси, они приобрели 2,7 тыс. квартир, что составило около 95% сделок, сообщается в отчете Национального кадастрового агентства.

Источник: Sputnik.by

Нерезиденты купили 68 квартир, что составило около 5% сделок, говорится в отчете НКА.

«40% всех приобретенных иностранцами квартир расположены в Минск-Мире, Сухарево и других микрорайонах», — отмечают в аналитической заметке специалисты НКА.

«При этом большинство нерезидентов-покупателей было из России (60%), далее с долей менее 5% идут граждане Литвы, Китая и Украины», уточнили в агентстве.

Если сравнить с поквартальными данными за 2024 и 2025 гг., то НКА не отмечает серьезных изменений в процентном соотношении. Как и раньше, объем сделок с иностранцами занимает около 5% от общего объема сделок на рынке Минска.

Ранее российские риэлторы сообщали, что спрос россиян на покупку квартир в Минске за год вырос на 10−15%.

Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше