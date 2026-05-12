Не только в центре: в каких районах Минска иностранцы чаще покупают квартиры

Нерезиденты купили 68 квартир, что составило около 5% сделок, говорится в отчете НКА.
«40% всех приобретенных иностранцами квартир расположены в Минск-Мире, Сухарево и других микрорайонах», — отмечают в аналитической заметке специалисты НКА.
«При этом большинство нерезидентов-покупателей было из России (60%), далее с долей менее 5% идут граждане Литвы, Китая и Украины», уточнили в агентстве.
Если сравнить с поквартальными данными за 2024 и 2025 гг., то НКА не отмечает серьезных изменений в процентном соотношении. Как и раньше, объем сделок с иностранцами занимает около 5% от общего объема сделок на рынке Минска.
Ранее российские риэлторы сообщали, что спрос россиян на покупку квартир в Минске за год вырос на 10−15%.