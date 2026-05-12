Зарплаты нижегородцев выросли в 3 раза с 2016 года

За прошедшие 10 лет средний уровень заработной платы в Нижегородской области продемонстрировал трехкратный рост. Об этом сообщили в РИА Новости.
Регион оказался в первых сорока субъектах РФ, отличившихся наиболее существенным увеличением доходов населения с 2016 по 2026 год. Подобную динамику наблюдали также в Москве, Белгородской и Московской областях. Лидерство в этом рейтинге заняли Марий Эл, Алтайский край и Удмуртия.
В масштабах всей страны номинальный заработок граждан за анализируемый период поднялся с 33,9 тысячи рублей до 103,9 тысячи рублей.
