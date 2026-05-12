Лукашенко назначил нового гендиректора БМЗ

Предшественником Саковича на этой должности был Дмитрий Корчик.
Сам Сакович ранее занимал пост начальника управления промышленной политики аппарата Совета Министров. Также одно время он был заместителем гендиректора БМЗ, поэтому знаком со спецификой работы предприятия.
Обращаясь к Саковичу, президент отметил, что работать на должности генерального директора БМЗ придется «по-мужски», без скидок и поблажек.
«Ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет. По-мужски: пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело», — сказал глава государства.
ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга “БМК” — это одно из крупнейших современных предприятий металлургической отрасли Беларуси с объемом выпуска более 2,5 млн.т металла.
Предприятие включает четыре, связанные одной технологической цепочкой, производства — сталеплавильное, прокатное, трубное, метизное — и цехов инфраструктуры, подразделений управления, говорится на сайте БМЗ.
В холдинг БМК, помимо самого БМЗ, входят также Минский подшипниковый завод, «Полесьеэлектромаш», Могилевский металлургический завод и «Кобринский инструментальный завод “СИТОМО”, а также филиал “Папоротное-Агро”.
Во вторник президент провел кадровый день. Как сообщалось ранее, назначенцев было немного.
Среди них — Руслан Пархамович. Лукашенко дал согласие на назначение его председателем Гомельского горисполкома.