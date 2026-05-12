Красноярский край улучшил позиции в национальном экологическом рейтинге

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» регионов РФ по итогам 2025 г. и прошедшей зимы. Данный рейтинг формируется с 2007 года.
По словам Председателя Правления «Зелёного патруля» Андрея Нагибина, 2025 год и прошедшая зима выдались относительно спокойными с точки зрения крупных экологических катастроф.
Позитивные изменения в Красноярском крае (+1 в рейтинге) связаны в первую очередь с реализацией первых этапов «Серной программы» в Норильске.
«Всего в 2025 году в России количество выбросов в атмосферу в городах проекта “Чистый воздух” сократилось больше, чем на 700 тысяч тонн загрязняющих веществ. Из них почти 500 тысяч тонн — это сокращение выбросов диоксида серы в г. Норильске», — подчеркнул директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов,
В беседе с корреспондентом НИА-Красноярск он подчеркнул, что экологи внимательно наблюдают за экологической ситуацией в Норильске. Перелом наступил в 2016 году с закрытием Никелевого завода в городе.
«На сегодняшний день экологическая ситуация значительно улучшилась. По нашим экспертным оценкам, примерно на 30% снизился уровень загрязнения в жилой части Норильска, это очень важный момент, — сказал Роман Пукалов. — С запуском Серной программы стало легче дышать. Но до идеала еще далеко, мы надеемся, что с выходом программы на проектную мощность ситуация придёт к предельно допустимой концентрации».
Директор природоохранных программ «Зелёного патруля» сказал, что большие тревоги экологов вызывает вечная мерзлота, которая превратилась, к сожалению, в многолетние мёрзлые грунты.
Здесь большой вклад в контроль и изучение мерзлотных грунтов вносит компания «Норникель». Компания вложила огромные средства в мониторинг вечной мерзлоты, установила множество датчиков как по самому городу, так и на производствах.
«В этом отношении они лидеры в России не только по Серной программе, но и по контролю за многолетними мёрзлыми грунтами», — сказал Пукалов.
Таким образом, «Красноярский край поднимается в рейтинге благодаря, в том числе, усилиям Норникеля», — подчеркнул Роман Пукалов.