В Крыму повысят тарифы на тепло

«С октября у нас будет очередное плановое повышение тарифов на услуги теплоснабжения и подогрева горячей воды там, где она есть. Повышение составит порядка 11%», — сказал Прилипко.
Руководитель предприятия отметил, что на сегодняшний день потребители не оплачивают полную себестоимость тарифа, часть затрат берет на себя государство. В этом году субсидия на возмещение межтарифной разницы в Крыму составляет порядка 580 миллионов рублей, уточнил гендиректор.
С 1 января 2026 года в Крыму повысились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В частности, верхний предел тарифа на отопление для жителей Крыма вырос с 3440,61 до 3497,96 рубля за гигакалорию.
Стоимость кубометра газа для населения в Крыму увеличилась с 6,95 до 7,06 рубля.
Выросли тарифы на вывоз мусора. Теперь жители городов платят 76,07 рубля на одного человека в месяц вместо прежних 74,8 рубля.
Кроме того, увеличились тарифы на электроэнергию. Так, крымчане, потребляющие до 150 кВт/ч в месяц включительно, платят 4,9 рубля за киловатт.