В Омской области по поручению Хоценко сиротам выдают квартиры и соцвыплаты

По поручению губернатора Виталия Хоценко в Омской области продолжается работа по обеспечению жильём детей‑сирот. «Региональный жилищный центр» в этом году заключил 64 договора на приобретение квартир — в том числе 34 договора предусматривают инвестирование в строящиеся дома, которые уже близки к завершению. Жильё подключено ко всем коммуникациям и отремонтировано «под ключ». В ближайшие месяцы дома введут в эксплуатацию, и сироты смогут переехать в новые квартиры уже в этом году.
В регионе действуют два механизма решения «квартирного вопроса» для этой категории граждан. Первый — выдача готового жилья: человек получает квартиру, полностью готовую к заселению. Второй — предоставление социальных выплат: с их помощью получатель может самостоятельно выбрать и приобрести жилое помещение, ориентируясь на свои потребности и предпочтения.
Результаты работы с начала года уже ощутимы: 28 сирот успешно заселились в новые квартиры, а 111 человек получили социальные выплаты на приобретение жилья в собственность. Таким образом, в общей сложности поддержку получили 139 человек.