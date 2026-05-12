В Омской области по поручению Хоценко сиротам выдают квартиры и соцвыплаты

По поручению губернатора Виталия Хоценко в Омской области продолжается работа по обеспечению жильём детей‑сирот. «Региональный жилищный центр» в этом году заключил 64 договора на приобретение квартир — в том числе 34 договора предусматривают инвестирование в строящиеся дома, которые уже близки к завершению. Жильё подключено ко всем коммуникациям и отремонтировано «под ключ». В ближайшие месяцы дома введут в эксплуатацию, и сироты смогут переехать в новые квартиры уже в этом году.