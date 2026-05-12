Волгоградцам рассказали, что изменилось в налоговом законодательстве для ИП

Переход на УСН при превышении лимита. Благодаря поправкам (закон № 104-ФЗ) предприниматели, работавшие на ПСН в декабре 2025 года и превысившие порог в 20 млн руб., могут перейти на УСН с 1 января 2026 года. Для этого нужно успеть подать уведомление по форме КНД 1150001 в налоговую по месту жительства не позднее 1 июня 2026 года (ранее крайним сроком было 31 декабря 2025 года).