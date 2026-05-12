В Центральном округе Омска построят склад для хранения металла

В Омске на улице Лермонтова появится новый склад для хранения металла и металлических изделий. Разрешение на строительство выдал департамент архитектуры и градостроительства администрации города.
Одноэтажное здание площадью 206,74 кв. м построят с западной стороны от существующего лабораторно-производственного корпуса по адресу: улица Лермонтова, 194, литера Р, Р1.
Застройщиком выступает АО «Поликон». Компания зарегистрирована в Омске и занимается проектированием и изготовлением нестандартного промышленного оборудования для пищевой, нефтегазовой, химической, шинной и других отраслей.