Температуру воды в домах в Сормове, Московском и Канавинском районах снизят

Под испытания попадают тепловые сети от Сормовской ТЭЦ. Там вода будет подаваться под повышенным давлением для выявления дефектов трубопроводов и компенсаторов. Такие работы проводятся ежегодно и необходимы для стабильного и надежного теплоснабжения в новом отопительном сезоне.