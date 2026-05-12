Температуру воды в домах в Сормове, Московском и Канавинском районах снизят

Плановые гидравлические испытания теплосетей пройдут в Московском, Канавинском и Сормовском районах Нижнего Новгорода. На время работ, с полуночи 14 мая, в водопроводе снизят температуру воды до 40 градусов, сообщает АО «Объединенный коммунальный оператор».
Под испытания попадают тепловые сети от Сормовской ТЭЦ. Там вода будет подаваться под повышенным давлением для выявления дефектов трубопроводов и компенсаторов. Такие работы проводятся ежегодно и необходимы для стабильного и надежного теплоснабжения в новом отопительном сезоне.
Местных жителей просят не находиться и не парковать машины возле люков распределительных камер и у наружных тепловых сетей. В случае обнаружения неисправностей нужно сообщить об этом на горячую линию АО «ОКО» по телефону: 277−22−22.
