В мае ограничат движение автотранспорта через ж/д переезд в поселке Нижний Ингаш Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 15, 18 и 19 мая будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в поселке Нижний Ингаш Красноярского края.
В указанные даты в период с 02:00 до 18:00 железнодорожный переезд в посёлке городского типа Нижний Ингаш (находится на пересечении с улицей Железнодорожная) будет закрыт для движения автотранспорта.
Ограничения связаны с проведением капитального ремонта пути на участке Ингашская -Тинская Красноярской железной дороги.
Объехать ремонтируемый участок можно через железнодорожный переезд, расположенный на выезде из посёлка Нижний Ингаш.
ГИБДД и администрация Иланско-Нижнеингашского муниципального округа уведомлены об ограничении движения на переезде.
Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.