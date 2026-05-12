В мае ограничат движение автотранспорта через ж/д переезд в поселке Нижний Ингаш Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 15, 18 и 19 мая будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в поселке Нижний Ингаш Красноярского края.

Источник: НИА Красноярск

В указанные даты в период с 02:00 до 18:00 железнодорожный переезд в посёлке городского типа Нижний Ингаш (находится на пересечении с улицей Железнодорожная) будет закрыт для движения автотранспорта.

Ограничения связаны с проведением капитального ремонта пути на участке Ингашская -Тинская Красноярской железной дороги.

Объехать ремонтируемый участок можно через железнодорожный переезд, расположенный на выезде из посёлка Нижний Ингаш.

ГИБДД и администрация Иланско-Нижнеингашского муниципального округа уведомлены об ограничении движения на переезде.

Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.