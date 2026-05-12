Сквер Энтузиастов в Красноярске благоустроят за 5,7 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В мэрии сообщили, что заключен контракт на благоустройство сквера Энтузиастов.

Работы выполнит индивидуальный предприниматель Алексей Федоров. Стоимость контракта составляет около 5,7 млн рублей, завершить благоустройство планируется этим летом.

В сквере демонтируют старые качели и игровые элементы и установят современный детский городок с зонами для разных возрастов. Для малышей предусмотрят безопасные игровые конструкции, песочницу с навесом и балансиры, для детей постарше — башни, горки, мостики и развивающие панели. Покрытие сделают травмобезопасным.

Также появится площадка для выгула собак со спортивными снарядами, ограждением и отдельными входами. Ее оборудуют со стороны Вузовского переулка.