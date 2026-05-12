Ни одного желающего: бомбоубежище в Могилеве продать не удалось

Аукцион должен был пройти во вторник, но признан несостоявшимся, так как не нашлось ни одного потенциального покупателя. Стартовая цена лота составляла 78 754,03 белорусских рубля.
Сейчас бомбоубежище находится в безвозмездном пользовании ОАО «Строительный трест № 17 ордена Трудового Красного Знамени». Площадь объекта — 90,3 кв м. Вместе с ним продается и право аренды земельного участка (0,1189 га) на 20 лет. Объект принадлежит государству и находится на улице Кутепова в Могилеве относительно недалеко от реки Днепр.
По условиям аукциона, покупателями могли быть как государственные, так и негосударственные юрлица; иностранные юрлица; индивидуальные предприниматели; граждане Беларуси, иностранцы.