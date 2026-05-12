Ни одного желающего: бомбоубежище в Могилеве продать не удалось

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Организаторы торгов по продаже бомбоубежища в Могилеве пока не нашли покупателей на этот лот, следует из данных Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).

Источник: БУТБ

Аукцион должен был пройти во вторник, но признан несостоявшимся, так как не нашлось ни одного потенциального покупателя. Стартовая цена лота составляла 78 754,03 белорусских рубля.

Сейчас бомбоубежище находится в безвозмездном пользовании ОАО «Строительный трест № 17 ордена Трудового Красного Знамени». Площадь объекта — 90,3 кв м. Вместе с ним продается и право аренды земельного участка (0,1189 га) на 20 лет. Объект принадлежит государству и находится на улице Кутепова в Могилеве относительно недалеко от реки Днепр.

По условиям аукциона, покупателями могли быть как государственные, так и негосударственные юрлица; иностранные юрлица; индивидуальные предприниматели; граждане Беларуси, иностранцы.