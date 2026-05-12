Как сдавать квартиру при дешевой аренде, рассказали эксперты

В Волгограде аренда квартир в мае подорожала, хотя по России цены снижаются. В центре однокомнатную сдают посуточно за 3500−11 000 рублей, на окраинах — от 2500 рублей за сутки.
По стране предложение выросло на 34%: 128 тысяч квартир в аренде. Больше всего студий — инвесторы с льготной ипотекой вышли на рынок. Доходность упала: 4,5% в Москве, 4,7% в Петербурге, 5,2% в других городах. Цены снизились: Москва −4%, Петербург −7%, другие города −5%. Эксперты советуют: если квартира малоликвидна, скидка 5−7% и бонусы ускорят сдачу.
Вкладывать в ремонт стоит с расчетом. 100−150 тысяч на функциональность окупаются за 1−2 года. Дорогие вложения в регионах не вернутся.
Портрет арендатора изменился: 70% — одиночки или пары с животными. Они ценят чистоту, базовую мебель и технику.
