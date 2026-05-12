Как сдавать квартиру при дешевой аренде, рассказали эксперты

По стране предложение выросло на 34%: 128 тысяч квартир в аренде. Больше всего студий — инвесторы с льготной ипотекой вышли на рынок. Доходность упала: 4,5% в Москве, 4,7% в Петербурге, 5,2% в других городах. Цены снизились: Москва −4%, Петербург −7%, другие города −5%. Эксперты советуют: если квартира малоликвидна, скидка 5−7% и бонусы ускорят сдачу.