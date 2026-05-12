В Крыму подорожали похороны

В 2025 году стоимость ритуальных услуг в Крыму увеличилась на 6%. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
По данным Росстата и ТГ «Похоронный траст», средняя стоимость похорон в республике составляет 47 536 рублей. За год эта сумма выросла примерно на 6%. В целом в нашей стране стоимость погребения увеличилась на 19,03%. Средняя стоимость ритуальных услуг в России составила 79 522 рубля. Самыми дорогими оказались похороны в Санкт-Петербурге (почти 176 тысяч рублей), а самыми дешевыми — на Чукотке (8 250 рублей).
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.