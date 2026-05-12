Около 20 образцов асфальтобетона проверили в Нижегородской области в 2026

Лаборатория ГУАД Нижегородской области приступила к проверке сырьевых компонентов для дорожно-строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.
С начала текущей ремонтной кампании было протестировано около двух десятков образцов материалов, используемых при производстве асфальтобетонных смесей.
Эксперты провели анализы как исходных составляющих, таких как песок, щебень, минеральные наполнители и полимерно-битумные вяжущие вещества, так и уже готовых асфальтобетонных смесей. Отбор проб и оценка прочностных свойств, а также гранулометрического состава смеси производятся и после фактической укладки дорожного покрытия. Такой многоступенчатый контроль гарантирует высокое качество проводимых работ.
В ГУАД уточнили, что поставками асфальтобетонных смесей для нижегородских дорог занимаются 40 предприятий, чья суммарная производственная мощность превышает 4 тысячи тонн в час.
К моменту начала дорожно-ремонтного сезона были сформированы необходимые запасы щебня, отсевов дробления, песка и битумных вяжущих, а также произведено обновление технического оборудования и программного обеспечения. К работам привлечены специалисты и соответствующая техника: асфальтоукладчики, катки, фрезы и самосвалы.
Проверки будут осуществляться на всех 125 объектах дорожной сети, запланированных к восстановлению в текущем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность данных объектов превышает 600 километров, а суммарная стоимость заключенных контрактов на ремонт оценивается в 21 миллиард рублей.
