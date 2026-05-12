Около 20 образцов асфальтобетона проверили в Нижегородской области в 2026

Эксперты провели анализы как исходных составляющих, таких как песок, щебень, минеральные наполнители и полимерно-битумные вяжущие вещества, так и уже готовых асфальтобетонных смесей. Отбор проб и оценка прочностных свойств, а также гранулометрического состава смеси производятся и после фактической укладки дорожного покрытия. Такой многоступенчатый контроль гарантирует высокое качество проводимых работ.