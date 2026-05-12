«Главстрой» начал проектирование колледжа в Выборгском районе

Колледж разместится на участке 72,1 тыс. кв. м на пересечении улиц Федора Абрамова и Николая Рубцова. Площадь здания составит до 50 тыс. кв. м. Проектом предусмотрены мастерские по металлообработке, радиоэлектронике, ИТ и педагогике, высокотехнологичные лаборатории, актовый зал на 1500 мест и спортивный кластер с бассейном.