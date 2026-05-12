Белстат сказал, что происходит с ценами на продукты в Беларуси. Подробности опубликованы на официальном сайте Национального статистического комитета.
Годовая инфляция индекса потребительских цен в апреле 2026 года оказалась 5,4%. Это ниже целевого показателя на год (речь идет про не более 7%).
За месяц продукты питания подорожали на 0,02%. Что касается стоимости непродовольственных товаров, то они прибавили 0,4%. Овощи и фрукты в апреле подешевели на 3,1% в сравнении с мартом.
