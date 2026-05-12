На Южном Урале 17 предприятий использовали пестициды и удобрения с нарушениями

В Челябинской области в нынешнем сезоне Россельхознадзор выдал уже 17 предостережений, связанных с нарушениями при использовании пестицидов и агрохимикатов.
Как рассказали в Уральском управлении ведомства, только 5 мая обнаружили несколько нарушений. В Чебаркульском районе предприниматель обработал пестицидами яровую пшеницу, но не внес в государственную информационную систему данные о площади посевов.
Еще три южноуральских предприятия пользовались пестицидами, не докладывая, какие именно культуры обрабатывают.
Такая небрежность не позволяет по всем правилам проконтролировать использование отравы для вредителей, поэтому аграриев письменно потребовали впредь быть аккуратней.