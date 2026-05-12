«КазаньФорум-2026»: что включает программа масштабного международного мероприятия

В Казань прибудут гости из 93 стран и 61 региона России.

В Казани началось масштабное международное событие — форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум», который продлится до 17 мая. Ожидается прибытие гостей из 93 стран и 61 российского региона.

Основная деловая программа форума, охватывающая 143 сессии по 20 направлениям, пройдет в течение трех дней. Мероприятие нацелено на переход от общих деклараций к конкретным действиям, ориентировано на создание платформы для выработки практических решений в сферах торговли, логистики, исламских финансов, строительства, IT и агропромышленного комплекса. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, передает ИА «Татар-информ».

15 мая в IT-парке имени Башира Рамеева состоится заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», являющейся важной площадкой для диалога и отмечающей в этом году 20-летие. В тот же день в МВЦ «Казань Экспо» пройдет центральное пленарное заседание, посвященное теме «От точек на карте к точкам роста: объединение технологических и финансовых инициатив».

Проведение межправительственных комиссий с Индонезией и Мали, а также встреч сопредседателей туркменской и киргизской комиссий, и заседаний рабочих групп по туризму с Малайзией, дополнит программу. Также запланированы десять двусторонних конференций.

Впервые в рамках форума пройдет съезд национальных банков стран ОИС, где будет обсуждаться партнерское финансирование как инструмент развития. Особое внимание уделят исламским финансам, в том числе через конференцию AAOIFI.

Форуму молодых дипломатов ОИС, который пройдет в рамках форума, исполняется уже 10 лет, на этот раз он соберет более 60 участников.

Ключевыми событиями нынешнего мероприятия также станут форум торгово-промышленных палат стран ОИС и Российско-Исламский экономический форум.

Медиафорум для представителей исламских стран, организованный Группой стратегического видения «Россия — Исламский мир» совместно с «Татмедиа» и UNA ОИС, также станет значимой частью программы. Традиционно будут объявлены лауреаты премий Halal Business Woman и Halal Charity Woman.

Выставочная программа стартует 13 мая, включая Международную торговую ярмарку халяль Kazan Halal Market и выставку Russia & Islamic World Cooperation Expo, направленную на презентацию инвестиционных и инфраструктурных проектов. Международная выставка недвижимости International Property Market объединит ведущих игроков рынка. Новинкой года станет Международная выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов.

14 мая запланировано открытие Года «Казань — культурная столица исламского мира», включающее съезд министров культуры стран ОИС. 15 мая пройдет Генеральная Ассамблея ИСЕСКО.

С 13 по 15 мая состоится Третий Международный турнир молодых поваров, где участники представят национальные кухни. Модный показ Modest Fashion Day, демонстрирующий коллекции дизайнеров из стран ОИС и России, пройдет 13 мая.

Торжественное мероприятие «Изге Болгар җыены», посвященное Дню принятия ислама Волжской Булгарией, состоится 17 мая.

Спортивная программа форума включает чемпионат СНГ по национальной борьбе корэш (15−18 мая), чемпионат России по прыжкам в воду (15−20 мая), футбольный матч РПЛ (17 мая) и конные скачки с чемпионатом жокеев (17 мая).

Организация мероприятия, по словам Талии Минуллиной, сложна и многогранна, требуя оперативного решения множества вопросов, от проверки гостей до контроля за исполнением программы, с целью расширения экономических связей и улучшения социально-экономического положения Татарстана.

