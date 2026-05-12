4,7 млрд рублей направят на поддержку нижегородских участников СВО и их семей

Дополнительные 4,7 млрд рублей выделили на поддержку участников СВО и их семей в Нижегородской области. Деньги удалось изыскать после решения о реструктуризации части бюджетных кредитов 21 региону России в 2026 году, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Как подчеркнул Никитин, таким решением президент Владимир Путин одобрил предложение партии «Единая Россия» о поддержке СВО.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин озвучил свои предложения в Народную программу «Единой России».
