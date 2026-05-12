КАМАЗ сократил летний корпоративный отпуск до двух недель из-за роста заказов

КАМАЗ скорректировал производственный график в связи с повышенным спросом на свою продукцию.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в пресс-службе компании, продолжительность корпоративного летнего отпуска для сотрудников сокращена до 14 дней. Отдыхать заводчане будут с 13 по 26 июля.

Причиной изменений стал рост заказов на грузовую технику нового модельного ряда К5. Именно увеличение продаж этой линейки, пояснили на КАМАЗе, потребовало пересмотра графика отпусков.

Первоначально, согласно распоряжению о ежегодных оплачиваемых отпусках, корпоративный летний отдых был установлен продолжительностью 21 календарный день. Однако рыночная ситуация внесла коррективы: завод продолжит работать, чтобы своевременно выполнить возросшие обязательства перед заказчиками.