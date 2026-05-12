4,7 млрд рублей на поддержку участников СВО выделит Нижегородская область

Дополнительные средства пойдут на помощь бойцам и их семьям благодаря реструктуризации бюджетных кредитов региона.

Нижегородская область направит дополнительные 4,7 млрд рублей на поддержку СВО, ее участников и членов их семей. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём канале в MAX, подчеркнув, что данное направление является приоритетным для региональных властей.

Средства удалось изыскать благодаря решению Президента России о реструктуризации части бюджетных кредитов в 2026 году. Глава государства одобрил соответствующие предложения, что позволило 21 региону страны высвободить ресурсы для реализации социально значимых задач.

Инициатива направить финансовую поддержку именно на нужды военнослужащих и их близких была сформирована на основе предложений, поступивших от жителей региона. Выделенные деньги обеспечат выполнение обязательств по выплатам и социальным гарантиям.

Ранее сообщалось, что 1,5 млрд рублей выделят на модернизацию станции аэрации в Нижнем Новгороде.