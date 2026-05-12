Кто отнимет приватизированную квартиру: предупреждение юриста

Приватизированную квартиру в Волгограде, как и в любом другом регионе Росси, могут отобрать даже спустя годы. Юрист Кристина Вострикова предупредила об этом в беседе с агентством «Прайм».
Главная причина — экспертиза подтвердит: человек не понимал последствий сделки при подписании. Суд аннулирует приватизацию, жилье вернется государству и исчезнет из наследства.
Срока давности для таких дел нет. Действуют общие нормы: 1 или 3 года, для неучаствовавших в сделке — 10 лет. Сейчас обсуждают единый 10-летний срок, чтобы защитить добросовестных владельцев.
Вострикова советует: при покупке или наследовании не ограничивайтесь свежей выпиской из ЕГРН. Восстанавливайте всю историю права собственности, особенно если в цепочке были пожилые люди или медицинские факты. Это убережет от потери жилья.
Волгоградцам, планирующим сделки с недвижимостью, стоит отнестись к проверке документов с особой тщательностью. Цена ошибки — крыша над головой.
