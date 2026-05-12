Электричество вернулось в дома жителей Северного микрорайона Воронежа

Жителям Коминтерновского района вернули электричество днём вторника, 12 мая. Об этом сообщили в пресс-службе «Воронежской горэлектросети».
Напомним, что без ресурса из-за технологического нарушения на кабельной линии электропередачи остались некоторые дома на улицах Владимира Невского, Хользунова, Генерала Лизюкова, а также на Московском проспекте.
Изначально вернуть электричество планировалось к 18:50, однако сделать это удалось раньше. Бригады специалистов в максимально короткие сроки провели необходимые переключения потребителей на резервные схемы электроснабжения.