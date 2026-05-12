Более 2 млн рублей выиграл волгоградец в лотерею за 60 рублей

Житель Волгоградской области выиграл 2 374 040 рублей в лотерею. Билет за 60 рублей, купленный в мобильном приложении, принес суперприз.
Организаторы рассказали, что победа пришла в тираже 12 мая 2026 года. Счастливчик отметил числа 1, 2, 6, 7, 10, 12, 16, 19 в первом поле и 2 — во втором. Чтобы забрать джекпот, нужно угадать все 9 чисел.
Победитель пока не обратился за выигрышем. Возможно, он еще не знает о своем везении. Иногда удача стучится в дверь тихо — и меняет жизнь за 60 рублей.
