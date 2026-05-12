Девелоперы на спешат выводить на рынок новые склады в Нижегородской области

Ни одной сделки по аренде или покупке складов классов A и B не было заключено в Нижегородской области с начала 2026 года. Об этом пишет «Бизнес News» со ссылкой на регионального директора департамента индустриальной и складской недвижимости NF GROUP Константина Фомиченко.
Согласно информации, по итогам 1-го квартала 2026 года общий объём качественных складских площадей в Нижегородской области составил 904,1 тысячи кв. м. В эксплуатацию был введён 1 объект площадью 10,2 тысячи кв. м.
Объём свободных площадей в сегменте классов A и B оценивается в 46 тысяч кв. м — 5,1% от общего предложения. В 2025 году вакантность составляла 9%, в 2024 году — 0,2%, в 2023 году — 0%, в 2022 году — 2,5%.
Арендная ставка для складов класса A составляет 9,5−10 тысяч рублей за кв. м в год, для класса B — 8−8,5 тысяч рублей (без НДС и операционных расходов).
До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию около 23 тысяч кв. м новых площадей. Среди крупнейших проектов — распределительный центр Wildberries (ввод должен состояться до конца 2027 года).
«Основные е проекты сосредоточены в районе Дзержинска, однако девелоперы пока не спешат с их запуском и выводом на рынок. При этом мы фиксируем умеренный рост числа запросов после “затишья” 2025 года», — сказал Фомиченко.
Ранее один из крупнейших в Нижегородской области логистических комплексов открылся в Канавинском районе.