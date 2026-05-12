Инвестстратег Бахтин: в июне курс доллара поднимется до 80 рублей

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров отметил, что выросли экспортные цены не только на нефть, но и на продовольствие, удобрения и металлы. Выручка от этих товаров, в отличие от нефтяной, не стерилизуется и поступает на валютный рынок. Это усиливает предложение валюты, подчеркнул Федоров. По его словам, покупки валюты Минфином оказались скромными — они только замедлили укрепление рубля, но не привели к его ослаблению, как ожидали участники рынка. Прогнозные оценки покупок валюты Минфином были втрое выше фактических, констатировал Федоров.