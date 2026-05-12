Жители Пермского края за три месяца набрали кредитов на 105 млрд рублей

В первом квартале 2026 года банки выдали жителям Прикамья кредиты в размере почти 105 млрд рублей. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого гола. Пятую часть всех средств, полученных заёмщиками, пришлись на ипотечные банковские продукты. За три месяца оформлено свыше 5 тысяч ипотечных договоров на 19 млрд рублей. Это больше прошлогодних показателей на 73% по количеству и на 83% по объёму.