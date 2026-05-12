Жители Пермского края за три месяца набрали кредитов на 105 млрд рублей

Рост объёма розничного кредитования в регионе фиксирует Банк России.

Пресс-служба отделения Банка России по Пермскому краю сообщила о росте объёмов кредитов, выданных жителям региона.

В первом квартале 2026 года банки выдали жителям Прикамья кредиты в размере почти 105 млрд рублей. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого гола. Пятую часть всех средств, полученных заёмщиками, пришлись на ипотечные банковские продукты. За три месяца оформлено свыше 5 тысяч ипотечных договоров на 19 млрд рублей. Это больше прошлогодних показателей на 73% по количеству и на 83% по объёму.

Рост спроса на розничные кредиты объясняют снижением банковских ставок, вслед за снижением ключевой ставки.

«Это связано с макропруденциальной политикой Банка России — установлением надбавок и лимитов. Первые стимулируют банки запасать капитал при кредитовании заёмщиков с высокой долговой нагрузкой. Вторые — прямо ограничивают долю таких кредитов в общем объеме выдач. Эти меры направлены на снижение чрезмерного долга и общей закредитованности населения», — рассказал управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, что более 420 тысяч жителей Прикамья не могут выехать за границу из-за долгов.