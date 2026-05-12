Решетников заявил Путину о «периоде донастройки» российской экономики

За периодами роста экономики всегда следует «период донастройки», который сейчас наблюдается в России, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным, стенограмма опубликована на сайте Кремля.
По словам министра, за последние три года рост экономики составлял 10% в годовом выражении, что является «очень хорошим темпом». Он отметил, что страна занимает четвертое место в мире по паритету покупательной способности. Кроме того, согласно заявлению Решетникова, Россия с 2017 года сократила разрыв с экономикой США по уровню ВВП на душу населения.
«Я понимаю, что многих, в том числе бизнес, волнует текущая ситуация в экономике. Но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично. И поэтому за периодами большого роста всегда следует фаза стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки. То, что мы сейчас и наблюдаем», — сказал Решетников.
По словам главы Минэкономразвития, в фокусе у правительства всегда остается «стимулирование структурных изменений» в экономике, чтобы независимо от фазы экономического цикла потенциал роста был максимальным. Он добавил, что правительство утвердило консервативный сценарий развития экономики на ближайшие три года: цена нефти заложена на уровне $50 за барр., а на 2026 год — $59. Также власти ожидают более крепкий курс рубля, рост ВВП на 0,4% в 2026 году и ускорение экономики до 2,4% к 2029 году.
Министр добавил, что говорить о восстановлении темпов роста российской экономики пока преждевременно, но ситуация стабилизируется. Так, в марте, по словам Решетникова, рост российского ВВП восстановился. «Несмотря на все внешние вызовы, санкционное давления, перестройки и так далее, все-таки благодаря и принимаемым решениям и накопленному потенциалу наша экономика вот проявила себя, в общем, весьма-весьма достойно», — сказал он.
Решетников отметил, что за последние три года реальные денежные доходы населения выросли на 26%. А в первом квартале 2026 года, несмотря на отрицательную динамику экономики, доходы продолжили рост — они выросли на 2,6%. «Реальные заработные платы у нас растут, растут и по январю, и по февралю, и есть предварительные пока, первые оценки по марту — больше 8 процентов в реальном выражении рост заработных плат», — сказал он.
Министр заявил, что постепенное восстановление российской экономики и рост доходов населения дают «возможность для смягчения денежно-кредитной политики».
Ранее 12 мая пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков связал падение российской экономики с общемировым экономическим спадом. «Вы знаете, что президент очень плотно занимается экономической проблематикой. Правительство, кабинет министров принимает необходимые меры для поддержания стабильности нашей экономики», — заявил он. По словам Пескова, президент регулярно проводит совещания с кабмином по экономическим вопросам. Очередное совещание состоится на этой неделе, Путин на нем выступит, добавил пресс-секретарь.
По данным Минэкономразвития, ВВП России в январе снизился на 2,1% в годовом выражении, в феврале — на 1,5%, а по итогам первого квартала спад составил 0,3%. Глава Минфина Антон Силуанов признал, что экономика растет медленнее, «чем хотелось бы», но отметил, что ситуация остается в рамках прогноза. Путин объяснил снижение в том числе погодными и календарными факторами, в том числе большим количеством выходных в январе, Песков связал спад с охлаждением экономики.
Решетников говорил, что замедление экономики продолжится в первой половине 2026 года, а восстановление темпов роста начнется не раньше конца года. По прогнозу Центробанка, по итогам 2026-го ВВП вырастет на 0,5−1,5%.
