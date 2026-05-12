Решетников заявил Путину о «периоде донастройки» российской экономики

По словам главы Минэкономразвития, в фокусе у правительства всегда остается «стимулирование структурных изменений» в экономике, чтобы независимо от фазы экономического цикла потенциал роста был максимальным. Он добавил, что правительство утвердило консервативный сценарий развития экономики на ближайшие три года: цена нефти заложена на уровне $50 за барр., а на 2026 год — $59. Также власти ожидают более крепкий курс рубля, рост ВВП на 0,4% в 2026 году и ускорение экономики до 2,4% к 2029 году.