Путин рассказал об уровне инфляции в России

Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в РФ в годовом выражении составляет 5,6 процента.
Также Путин, заслушав доклад министра экономического развития России Максима Решентикова заявил об «определенных положительных тенденциях» в темпах экономического роста Российской Федерации".
Решетников сказал, что доля импорта в российском ВВП существенно снизилась, а зарплаты в реальном выражении растут.
По словам Решетникова, говорить о восстановлении темпов роста экономики «преждевременно».
