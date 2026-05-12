Решетников высказался о ситуации в экономике страны

Несмотря на отрицательную динамику в экономике страны, реальные доходы населения продолжили рост, реальные заработные платы растут. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
Ранее министр сообщил, что задача по снижению инфляции в России уже во многом решена. Он подчеркнул, что замедление роста цен приобрело устойчивый характер. По словам Решетникова, несмотря на внешние вызовы и попытки изолировать Россию, отечественная экономика остается устойчивой, открытой и конкурентоспособной, сохраняя рыночный характер.