Второй по объемам средств мировой фонд решил удвоить активы в Европе

Американский инвестфонд Vanguard, второй в мире по объему находящихся под управлением активов, намерен в ближайшие пять лет увеличить присутствие в Европе вдвое — с $535 млрд до $1 трлн к 2030 году, заявил в интервью Reuters управляющий директор фонда в регионе Джонатан Клеборн.

Источник: РБК

По словам Клеборна, Vanguard расширит линейку продуктов для розничных инвесторов в Европе, увеличив количество биржевых индексных фондов с 40 до 60−70. Фонд также рассматривает возможность расширения сотрудничества с европейскими финтех-компаниями и наращивания команд в Германии, Испании и Франции.

Как передает Reuters, общий объем активов под управлением Vanguard в мире составляет $12 трлн. В ближайшие пять лет фонд планирует удвоить активы за пределами США — до $2 трлн.

The Vanguard Group — частная инвестиционная компания, основанная в 1975 году Джоном Боглом. Наряду с BlackRock и State Street входит в «большую тройку» крупнейших инвестиционных компаний США. Компания объединяет 431 фонд, из них 204 — в США и 227 зарубежных фондов. Vanguard управляет индивидуальными пенсионными счетами, различными видами финансовой ренты, а также предоставляет консультационные услуги.

