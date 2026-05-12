В России допустили смягчение денежно-кредитной политики из-за снижения уровня инфляции. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«Инфляция на 4 мая составила 5,4%, это дает возможности для смягчения денежно-кредитной политики», — резюмировал представитель Минэкономразвития.
До этого был обновлен уровень инфляции в РФ по итогу 2026 года. Отмечается, что к ожидаемому уровню в 4% инфляция не придет. Однако она продолжит уверенное снижение. К целевым показателям инфляция должна выйти к середине 2027 года.