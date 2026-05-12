От роста к стабилизации: Решетников объяснил новый этап развития экономики РФ

Российская экономика демонстрирует устойчивый рост, сохраняя четвертую позицию в мире по паритету покупательной способности. В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным министр экономического развития Максим Решетников доложил о ключевых итогах работы за последние три года и обозначил вектор дальнейшего развития, сообщает пресс-служба Кремля.

«У нас последние три года рост экономики был 10 процентов в реальном выражении», — сообщил министр. Решетников подчеркнул, что Россия успешно сокращает разрыв в ВВП на душу населения с США, в то время как европейские страны, напротив, отстают от заданных темпов развития. При этом министр отметил, что текущий переход к фазе стабилизации является закономерным процессом: «Экономика всегда развивается циклично, и поэтому за периодами большого роста всегда следуют фазы стабилизации и определённой структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем».

Особое внимание было уделено вопросам импортозамещения и внутреннего потенциала. «У нас доля импорта в ВВП существенно сократилась. Это говорит о том, что мы в значительно большей степени опираемся на собственные силы в нашем развитии», — доложил Решетников.

Министр также представил данные по доходам населения, подтвердив, что экономический рост трансформируется в реальное благополучие граждан. «У нас за последние три года реальные денежные доходы выросли на 26 процентов. В марте рост заработных плат составил больше 8 процентов в реальном выражении», — уточнил он. По словам Решетникова, рынок труда остается трудодефицитным, а замедление инфляции до 5,6% создает условия для постепенного смягчения денежно-кредитной политики.

В завершение встречи Решетников доложил о мерах по решению кадровой проблемы. Правительство разработало программы роста производительности труда по 17 ключевым отраслям, охватывающие 55 миллионов занятых. «Наша задача — выйти на компенсацию кадровой потребности в 3 миллиона человек благодаря внедрению бережливого производства, роботизации и распространению искусственного интеллекта», — заключил глава Минэкономразвития.

